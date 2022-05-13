Украинские предприниматели смогут получить гранты в «Дії» на сумму €4000

Это поддержка для маленьких предприятий, возможности которых ограничились из-за войны, информирует ZN.ua.

Украинские предприниматели смогут получить гранты в «Дії» на сумму €4000
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Для поддержки украинского бизнеса во время войны на портале государственных услуг "Дия" создали возможность для предпринимателей получить гранты на сумму 125 тысяч гривен (€4000), сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Помощь рассчитана на поддержку 300 маленьких компаний.

«Их поддержка во время войны - одна из важнейших задач государства, поскольку они составляют фундамент экономики страны», - подчеркивает министр.

Какие предприятия могут подать заявку на грант:

  • расположенные в области, где ведутся или велись боевые действия;
  • выехавшие из этих областей и временно развернувшиеся в более безопасном месте;
  • пострадавшие в результате боевых действий, но все равно продолжающие работать и способные это подтвердить.

Приоритет в отборе предоставляется компаниям, которые производят жизненно необходимые товары для украинцев и ВСУ, отмечает Федоров. Отбором заявок будет заниматься комиссия из независимых бизнес-экспертов.

Денежный фонд для поддержки украинских предпринимателей создан программой EU4Business совместно с Минцифрой, Минэкономики и Офисом по развитию предпринимательства и экспорта.


Анастасия Дэйна, ZN.ua

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