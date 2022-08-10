Українцям дозволили отримувати довідку про доходи в «Дії»

Довідку про доходи тепер можна отримати за допомогою порталу Дія. Такий документ потрібен для оформлення житлової субсидії, отримання кредитів чи віз для в'їзду до інших країн. Про це повідомила пресслужба Дії.

Українцям дозволили отримувати довідку про доходи в «Дії»

Як отримати довідку про доходи через «Дію»

Далі слід вибрати період, інформацію за який потрібно, та натиснути кнопку «Готово».

Після цього запит буде надіслано, на порталі «Дія» буде вказано його статус.

  • Необхідно авторизуватися на порталі «Дія», зайти в розділ «Довідка про доходи».

  • Коли довідка про доходи буде готова, повідомлення про результат прийде на електронну пошту, вказану під час реєстрації в системі.

  • Інформація для довідки береться з Державного реєстру фізичних осіб про виплачені доходи та утримані з них податки. Скористатися послугою може будь-який громадянин України віком від 18 років.

  • Завантажити готову довідку можна у розділі «Документи» в особистому кабінеті на порталі «Дія».





Интересные новости
Підвищення пенсійного віку: голова Мінсоцполітики зробила важливе роз'ясненняПідвищення пенсійного віку: голова Мінсоцполітики зробила важливе роз'яснення
Долар та євро в Україні стабілізуються: курс валют в обмінниках та банках 8 серпняДолар та євро в Україні стабілізуються: курс валют в обмінниках та банках 8 серпня
Вакансії в Україні під час війни: McDonald's пропонує українцям робочі місцяВакансії в Україні під час війни: McDonald's пропонує українцям робочі місця
Кабмін планує масово запустити приватизацію з 1 вересняКабмін планує масово запустити приватизацію з 1 вересня
У НБУ розповіли, де українці можуть купити безготівковий долар за 36,6 грнУ НБУ розповіли, де українці можуть купити безготівковий долар за 36,6 грн
Блок рекламы


Похожие новости
Українцям удвічі збільшать розмір компенсації за розміщення переселенцівУкраїнцям удвічі збільшать розмір компенсації за розміщення переселенців
Вакансії в Україні під час війни: McDonald's пропонує українцям робочі місцяВакансії в Україні під час війни: McDonald's пропонує українцям робочі місця
Зарплати в Україні та Польщі: як відрізняються доходи від програміста до покоївкиЗарплати в Україні та Польщі: як відрізняються доходи від програміста до покоївки
Допомога 6500 гривень була виплачена багатьом українцям помилковоДопомога 6500 гривень була виплачена багатьом українцям помилково
Здавайте монети: Нацбанк повідомив українцям, які саме, навіщо і куди нести «метал» з гаманцівЗдавайте монети: Нацбанк повідомив українцям, які саме, навіщо і куди нести «метал» з гаманців
В Україні знизився середній розмір зарплати: у кого і на скільки впали доходи у липніВ Україні знизився середній розмір зарплати: у кого і на скільки впали доходи у липні
Долар подорожчав на 3 гривні за тиждень: українцям розповіли, як зміниться курс до кінця рокуДолар подорожчав на 3 гривні за тиждень: українцям розповіли, як зміниться курс до кінця року
Українці щомісяця зможуть отримувати від 6,5 до 19,5 тис. грн.: хто має право на виплатиУкраїнці щомісяця зможуть отримувати від 6,5 до 19,5 тис. грн.: хто має право на виплати
ПриватБанк, Ощадбанк і monobank оприлюднили свої депозитні ставки: куди українцям найвигідніше вкласти грошіПриватБанк, Ощадбанк і monobank оприлюднили свої депозитні ставки: куди українцям найвигідніше вкласти гроші
Дефолт "Нафтогазу": українцям повідомили, чи буде у їхніх будинках газ і що робити з рахункамиДефолт "Нафтогазу": українцям повідомили, чи буде у їхніх будинках газ і що робити з рахунками
Последние новости
Подгружаем последние новости