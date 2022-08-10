Українцям дозволили отримувати довідку про доходи в «Дії»
Довідку про доходи тепер можна отримати за допомогою порталу Дія. Такий документ потрібен для оформлення житлової субсидії, отримання кредитів чи віз для в'їзду до інших країн. Про це повідомила пресслужба
Як отримати довідку про доходи через «Дію»
Далі слід вибрати період, інформацію за який потрібно, та натиснути кнопку «Готово».
Після цього запит буде надіслано, на порталі «Дія» буде вказано його статус.
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Необхідно авторизуватися на порталі «Дія», зайти в розділ «Довідка про доходи».
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Коли довідка про доходи буде готова, повідомлення про результат прийде на електронну пошту, вказану під час реєстрації в системі.
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Інформація для довідки береться з Державного реєстру фізичних осіб про виплачені доходи та утримані з них податки. Скористатися послугою може будь-який громадянин України віком від 18 років.
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Завантажити готову довідку можна у розділі «Документи» в особистому кабінеті на порталі «Дія».