Українцям дозволили отримувати довідку про доходи в «Дії»

Довідку про доходи тепер можна отримати за допомогою порталу Дія. Такий документ потрібен для оформлення житлової субсидії, отримання кредитів чи віз для в'їзду до інших країн. Про це повідомила пресслужба Дії .

Як отримати довідку про доходи через «Дію»

Далі слід вибрати період, інформацію за який потрібно, та натиснути кнопку «Готово».

Після цього запит буде надіслано, на порталі «Дія» буде вказано його статус.