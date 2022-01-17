2022-01-17
В Киеве обрыв контактной линии привел к остановке троллейбусов, курсирующих в район аэропорта "Киев"
Сегодня в аэропорт "Киев" прилетает Петр Порошенко.
Утром 17 января на улице Соломенской в столице произошел обрыв контактной линии. Поэтому было приостановлено движение троллейбусов, курсирующих из центра в район аэропорта "Киев".
Об обрыве линии сообщил Киев Оперативный.
В "Киевпасстрансе" уточнили, что задерживается движение троллейбусов №№3, 40, 40К.
"Задерживается движение троллейбусов № 3, 40, 40К по ул. Соломенская-Алексеевская в направлении Железнодорожного массива по техническим причинам. На место направлена ответственная служба предприятия", – сказано в сообщении.
Отмечается, что движение троллейбусов организовано по маршруту троллейбуса №9.
Напомним, что сегодня в аэропорт "Киев" прилетает Петр Порошенко.