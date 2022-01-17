В Киеве обрыв контактной линии привел к остановке троллейбусов, курсирующих в район аэропорта "Киев"

Сегодня в аэропорт "Киев" прилетает Петр Порошенко.

Утром 17 января на улице Соломенской в столице произошел обрыв контактной линии. Поэтому было приостановлено движение троллейбусов, курсирующих из центра в район аэропорта " Киев ".

Об обрыве линии сообщил Киев Оперативный.

В "Киевпасстрансе" уточнили, что задерживается движение троллейбусов №№3, 40, 40К.

"Задерживается движение троллейбусов № 3, 40, 40К по ул. Соломенская-Алексеевская в направлении Железнодорожного массива по техническим причинам. На место направлена ответственная служба предприятия", – сказано в сообщении.

Отмечается, что движение троллейбусов организовано по маршруту троллейбуса №9.