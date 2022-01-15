Одно разочарование: названы самые нежеланные автомобили

Авторитетное американское агентство Consumer Reports составило очередной рейтинг автомобилей. Эксперты опросили более 300 тысяч автовладельцев и составили список самых нежеланных машин, которые сильно разочаровали их хозяев.

В агентстве подчеркнули, что во время исследования было учтено ряд факторов, среди них надежность, производительность, комфорт, стиль и качество сборки, сообщает «Автоцентр». Также учитывалось общее ощущение от вождения той или иной машины. Наименьшее количество баллов от пользователей набрал кроссовер Toyota C-HR. Только 29% пользователей вновь бы выбрали такую модель. Таким образом японский автомобиль возглавил столь неприглядный рейтинг.

Второе место по результатам опроса досталось Ford EcoSport, который набрал 30%. Третью строку с результатом в 37% занял Chevrolet Trax. Четвертое и пятое место разделили между собой Infiniti Q50 (40%) и Nissan Qashqai (42%).

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