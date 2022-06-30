У ще одному українському місті заборонили автомобілі без глушника

В Одесі та Одеській області, як раніше у деяких інших містах та областях України, до закінчення військового стану заборонили їздити на автомобілях без глушника. Таке рішення ухвалив голова Одеської ОВА Максим Марченко.

Зокрема, одеситам до кінця війни заборонили їздити на автомобілях із прямоточним глушником та з іншими вихлопними системами без шумопоглинача. Цей захід потрібний з метою безпеки. Справа в тому, що поїздку автомобіля без глушника можна прийняти за шум, який видає ворожа крилата ракета.

У порушників цього розпорядження голови Одеської ОВА правоохоронці вилучатимуть автомобілі.

Крім того, одеситам заборонили до кінця війни з російськими окупантами агресивне водіння автомобілів та мотоциклів, які використовуються у несанкціонованих змаганнях. У цьому випадку у порушників теж вилучатимуть транспортні засоби.

Нагадаємо, раніше на час дії воєнного стану заборонили їздити на автомобілях без глушника у Дніпрі та Києві. З тієї ж причини – заради безпеки.

Раніше експерти розповіли, до якої позначки може знизитись вартість бензину та дизельного палива в Україні.