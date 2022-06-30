У ще одному українському місті заборонили автомобілі без глушника

В Одесі та Одеській області, як раніше у деяких інших містах та областях України, до закінчення військового стану заборонили їздити на автомобілях без глушника. Таке рішення ухвалив голова Одеської ОВА Максим Марченко.

У ще одному українському місті заборонили автомобілі без глушника

Зокрема, одеситам до кінця війни заборонили їздити на автомобілях із прямоточним глушником та з іншими вихлопними системами без шумопоглинача. Цей захід потрібний з метою безпеки. Справа в тому, що поїздку автомобіля без глушника можна прийняти за шум, який видає ворожа крилата ракета.

У порушників цього розпорядження голови Одеської ОВА правоохоронці вилучатимуть автомобілі.

Крім того, одеситам заборонили до кінця війни з російськими окупантами агресивне водіння автомобілів та мотоциклів, які використовуються у несанкціонованих змаганнях. У цьому випадку у порушників теж вилучатимуть транспортні засоби.

У ще одному українському місті заборонили автомобілі без глушника

Нагадаємо, раніше на час дії воєнного стану заборонили їздити на автомобілях без глушника у Дніпрі та Києві. З тієї ж причини – заради безпеки.

Раніше експерти розповіли, до якої позначки може знизитись вартість бензину та дизельного палива в Україні.


Максимов Віталій, Тудей





Интересные новости
Безмитне ввезення автомобілів: українці вразили Європу купівлею 200 тисяч машинБезмитне ввезення автомобілів: українці вразили Європу купівлею 200 тисяч машин
Ціни на пальне в Україні стабілізуються, але нічого хорошого в цьому нема: у чому причинаЦіни на пальне в Україні стабілізуються, але нічого хорошого в цьому нема: у чому причина
Шпигуни показали абсолютно новий BMW X3Шпигуни показали абсолютно новий BMW X3
Автобус медичного батальйону "Госпітальєри" потрапив у ДТП: є жертви, фотоАвтобус медичного батальйону "Госпітальєри" потрапив у ДТП: є жертви, фото
Skoda Slavia та Kushaq отримають 8-дюймовий дисплейSkoda Slavia та Kushaq отримають 8-дюймовий дисплей
Блок рекламы


Похожие новости
Названий ТОП-10 найбільш надійних та якісних автомобілів 2022 рокуНазваний ТОП-10 найбільш надійних та якісних автомобілів 2022 року
Системі розмитнення автомобілів потрібна комплексна реформа – експертиСистемі розмитнення автомобілів потрібна комплексна реформа – експерти
Через 12 років у Євросоюзі більше не продаватимуться нові автомобілі з двигунами внутрішнього згоряння - рішення ЄСЧерез 12 років у Євросоюзі більше не продаватимуться нові автомобілі з двигунами внутрішнього згоряння - рішення ЄС
В Україні безкоштовно розмитнили 211 тисяч автомобілівВ Україні безкоштовно розмитнили 211 тисяч автомобілів
Безмитне ввезення автомобілів: українці вразили Європу купівлею 200 тисяч машинБезмитне ввезення автомобілів: українці вразили Європу купівлею 200 тисяч машин
1,5 млн українців будуть змушені продати свої автомобілі1,5 млн українців будуть змушені продати свої автомобілі
У Києві заборонили їздити на автомобілі без глушника - КМДАУ Києві заборонили їздити на автомобілі без глушника - КМДА
Стало відомо, навіщо в Україні скасували безкоштовне розмитнення автомобілівСтало відомо, навіщо в Україні скасували безкоштовне розмитнення автомобілів
Б/в автомобілі в Україні подорожчають на 20-30%
В Україні можуть “вбити“ ринок нових автомобілівВ Україні можуть “вбити“ ринок нових автомобілів
Последние новости
Подгружаем последние новости