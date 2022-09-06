Mercedes показав "вбивцю" Tesla Model S: проїде 660 км на одному заряді

Раніше Mercedes-Benz V-Class перетворили на розкішний мінівен, а тепер автовиробник представив конкурента Tesla Model S – Mercedes-Benz EQE 350 здатний на одному заряді проїхати 660 кілометрів.

Про це розповідає motor1.com, інформує Апостроф .

Седан показали в задньопривідній модифікації EQE 350 з єдиним електромотором на 215 кіловат (292 л.с.) та 530 Нм. За попередніми даними, він зможе розвивати швидкість до 97 км/год за 5,6 секунд і розганятися до максимальних 209 км/год.

EQE 350 оснащений батареєю з ємністю 90,6 кіловат-години. Блок акумуляторів приймає струм потужністю не вище 170 кіловат. Таким чином, на 110-кіловатній станції заряджатися з 10 до 80% він буде 31 хвилину. Повного заряду має вистачати на 660 кілометрів дороги.