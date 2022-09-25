VW Passat проїхав 1 млн км і жодного разу не зламався

У Німеччині показали чорний Volkswagen Passat, який за 20 років проїхав 1 млн кілометрів і досі у хорошому стані. Примітно, що за цей час Passat жодного разу не зламався.

Людвіг Фрюхауф купив цей Volkswagen Passat у 2001 році. Він оснащується 1,9 л турбодизелем. У січні 2022 року Фрюхауф подолав на своєму автомобілі позначку 1 млн кілометрів, після чого вирішив купити собі нову модель. Його вибір ліг на електромобіль Volkswagen ID.5.

Але Фрюхауф не хоче розлучатися із чорним Passat. Його використовують для далеких подорожей. Цей автомобіль, як і раніше, знаходиться в хорошому стані. Фрюхауф стверджує, що Пассат за 20 років жодного разу не зламався. У чому секрет такого довголіття – німець не розповідав.

Слід зазначити, що йдеться про Volkswagen Passat п'ятого покоління. Компанія Volkswagen випускала його з 1997 по 2005 рік. Це невибаглива в експлуатації машина і вичерпати її ресурс дуже важко. Але, звичайно, за нею, як за будь-яким автомобілем, потрібно добре стежити та своєчасно обслуговувати.

VW Passat вже багато років поспіль займає лідируючі місця серед вживаних автомобілів, які ввозять в Україну під розмитнення. Також популярні б/в Volkswagen Golf, Renault Megane, Skoda Octavia та Ford Focus.

Нагадаємо, раніше ми розповіли, як правильно вибрати б/в автомобіль.