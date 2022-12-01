Tesla Semi проїхав із вантажем 805 км без підзарядки

Електрична вантажівка Tesla Semi, серійне виробництво якої почалося в жовтні 2022 року, під час тестових випробувань повністю завантажена без підзарядки батареї проїхала понад 805 кілометрів. Про це розповів на своїй сторінці у Twitter голова компанії Tesla Ілон Маск.

Tesla Semi проїхав із вантажем 805 км без підзарядки

За словами Маска, такий запас ходу у повністю завантаженого тягача Tesla Semi із двома батареями на 1000 кВтг. Тобто це його топова версія. Покупцям запропонують і доступнішу версію з батареєю на 600 кВтг, у якої запас ходу помітно менший – близько 483 км. Швидке підзаряджання дозволяє зарядити батарею на 70% за 30 хвилин.

На жаль, Маск не став вдаватися до подробиць про це тестове випробування. Відомо тільки, що вантажівка тягла повністю завантажений причіп. Це означає, що загальна вага вантажівки складала 36 тонн.

Tesla Semi проїхав із вантажем 805 км без підзарядки

Нагадаємо, вантажівка Tesla Semi з електричною силовою установкою дебютувала у 2017 році. Найближчим часом, до кінця 2022 року, почнуться постачання Semi. Очікується, що у 2022 році випустять 100 електричних вантажівок Tesla Semi, а у 2023 році – 250 вантажівок. Надалі випуск цих машин збільшать.

Tesla стверджує, що ця вантажівка має не тільки великий запас ходу, але й відмінні інші характеристики. Так, стверджується, що вона із повним навантаженням до 100 км/год розганяється за 20 секунд.

Tesla Semi проїхав із вантажем 805 км без підзарядки

Нагадаємо, раніше експерти розповіли про стан Tesla Model S після 1,6 млн км пробігу.


Максимов Віталій, Тудей





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