Volkswagen показав седан, який конкуруватиме з Tesla Model 3

Компанія Volkswagen на міжнародній виставці Consumer Electronics Show-2023 у США показала електричний седан VW ID.7, який конкуруватиме з Tesla Model 3. У продажу він з'явиться у другому кварталі 2023 року.

VW ID.7 створено на базі концепту ID.Aero, який дебютував у червні 2022 року. Серійна версія покрита "розумним" камуфляжем, натомість німецький автогігант не став робити секрету з салону, а також докладно розповів про його технічні характеристики.

Великий 15-дюймовий сенсорний екран в стилі планшета, що стоїть окремо, для інформаційно-розважальної системи поєднується з невеликою цифровою комбінацією приладів і проекційним дисплеєм доповненої реальності. Рульове колесо зберігає сенсорні елементи керування, які незабаром замінять звичайними кнопками (так буде у всіх моделях VW). Цей седан може також похвалитися інтелектуальною системою кондиціювання повітря.

Відомо, що VW ID.7 побудований на модернізованій платформі MEB+, завдяки чому запас його ходу складає 700 км. У нього колісна база складає 2960 мм, що на 94 мм довше, ніж колісна база Tesla Model 3 і на 20 мм довша, ніж колісна база Hyundai Ioniq 6.

Volkswagen продаватиме VW ID.7 у США , Європі та Китаї. У продажу він з'явиться у другому кварталі 2023 року. Скільки він коштуватиме – ще не відомо.

Раніше повідомлялося, що знаменитий VW Golf матиме нову топову версію.