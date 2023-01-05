Volkswagen показав седан, який конкуруватиме з Tesla Model 3

Компанія Volkswagen на міжнародній виставці Consumer Electronics Show-2023 у США показала електричний седан VW ID.7, який конкуруватиме з Tesla Model 3. У продажу він з'явиться у другому кварталі 2023 року.

Volkswagen показав седан, який конкуруватиме з Tesla Model 3

VW ID.7 створено на базі концепту ID.Aero, який дебютував у червні 2022 року. Серійна версія покрита "розумним" камуфляжем, натомість німецький автогігант не став робити секрету з салону, а також докладно розповів про його технічні характеристики.

Великий 15-дюймовий сенсорний екран в стилі планшета, що стоїть окремо, для інформаційно-розважальної системи поєднується з невеликою цифровою комбінацією приладів і проекційним дисплеєм доповненої реальності. Рульове колесо зберігає сенсорні елементи керування, які незабаром замінять звичайними кнопками (так буде у всіх моделях VW). Цей седан може також похвалитися інтелектуальною системою кондиціювання повітря.

Volkswagen показав седан, який конкуруватиме з Tesla Model 3

Відомо, що VW ID.7 побудований на модернізованій платформі MEB+, завдяки чому запас його ходу складає 700 км. У нього колісна база складає 2960 мм, що на 94 мм довше, ніж колісна база Tesla Model 3 і на 20 мм довша, ніж колісна база Hyundai Ioniq 6.

Volkswagen продаватиме VW ID.7 у США, Європі та Китаї. У продажу він з'явиться у другому кварталі 2023 року. Скільки він коштуватиме – ще не відомо.

Volkswagen показав седан, який конкуруватиме з Tesla Model 3

Раніше повідомлялося, що знаменитий VW Golf матиме нову топову версію.


Максимов Віталій, Тудей





Интересные новости
Два гелікоптери зіткнулися над пляжем в Австралії – є жертвиДва гелікоптери зіткнулися над пляжем в Австралії – є жертви
У 2023 році з'явиться новий Ford EdgeУ 2023 році з'явиться новий Ford Edge
У 2023 році українці купили майже 712 000 б/в автомобілівУ 2023 році українці купили майже 712 000 б/в автомобілів
Найдешевша Tesla може дебютувати у 2024 роціНайдешевша Tesla може дебютувати у 2024 році
Київ отримав від фінського міста Тампере три пасажирських автобуси – КличкоКиїв отримав від фінського міста Тампере три пасажирських автобуси – Кличко
Блок рекламы


Похожие новости
Найдешевша Tesla може дебютувати у 2024 роціНайдешевша Tesla може дебютувати у 2024 році
Chevrolet показав фото нового пікапаChevrolet показав фото нового пікапа
Hyundai показав кросовер Kona нового поколінняHyundai показав кросовер Kona нового покоління
Який автомобіль можна привезти з Європи за 1000 євро і скільки він обійдеться в Україні – погляд експертівЯкий автомобіль можна привезти з Європи за 1000 євро і скільки він обійдеться в Україні – погляд експертів
У електромобілів Volkswagen запас ходу буде 700 кмУ електромобілів Volkswagen запас ходу буде 700 км
Tesla Semi проїхав із вантажем 805 км без підзарядкиTesla Semi проїхав із вантажем 805 км без підзарядки
Стало відомо, який запас ходу матиме новий Mercedes eSprinterСтало відомо, який запас ходу матиме новий Mercedes eSprinter
Оновлений седан Audi A3 помітили під час тестівОновлений седан Audi A3 помітили під час тестів
Honda показала конкурента Tesla Model 3: перші подробиціHonda показала конкурента Tesla Model 3: перші подробиці
Топ-10 седанів для міста: що можна купити за $10 тисячТоп-10 седанів для міста: що можна купити за $10 тисяч
Последние новости
Подгружаем последние новости