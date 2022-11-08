"Економічне божевілля": українці неоднозначно сприйняли відновлення "Мрії" в умовах війни

"Економічне божевілля": українці неоднозначно сприйняли відновлення "Мрії" в умовах війни

ДП "Антонов" будує другий літак Ан-225 "Мрія" після того, як він був зруйнований у лютому російськими окупантами.

З одного боку українці раді такій можливості, а з іншої сумніваються, чи потрібно це робити під час війни.

"Вчора з'явилася інформація про те, що український літак "Мрія" (найбільший у світі) буде відбудований і це буде коштувати $500 млн доларів. Наголошую, в умовах війни! Цей літак немає принципового значення ані військового, ані транспортного. А це має бути символ відбудови економіки України, економічної галузі.

Але якщо ми зараз з державного бюджету витрачаємо подібні кошти - це економічне божевілля. Парламент має сказати слово у цьому питанні", - прокоментував це повідомлення політолог Олексій Кошель.

Гостомель, Мрія, літак

Як вважають в економічній спільноті "Останній Капіталіст", в часи війни витрачати на відбудову гіганта пізньосовітської епохи - літак Мрію - тотальной абсурд.

"За грати відповідальних в керівництві, які не скористалися наданим шансом відвести літаки в ЄС - так. Відбудовувати за шалені коштии - ні.

Символізму і так достатньо. Ми відбилися від тотальної окупації. В цьому слава і героїзм нації. А не в гігантоманії.

Забов‘язання в пімільярда на державну компанію яку дотацііми регулярно рятують. Яка дотепер не знайшла ні партнерів, ні світових ніш. Їй замість цього пропонують добудувати Мрію.

Супер план. Людям подобається. І ніхто не каже коли і чи окупляться ці гроші. Фетиш понад усе".


Алексей Ионов, politeka.net





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