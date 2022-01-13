Ждем в Украине: представлен обновленный Citroen C5 Aircross

Компания Citroen официально представила обновленный среднеразмерный кроссовер Citroen C5 Aircross. Скоро он появится в продаже в Украине.

Ждем в Украине: представлен обновленный Citroen C5 Aircross

C5 Aircross получил новую решетку радиатора, новые фары, новые бамперы, а также рестайлинговые задние фонари и 18-дюймовые колесные диски Pulsar. В целом дизайн передней части стал более традиционным.

В салоне появились более удобные кресла (кресла для водителя и переднего пассажира имеют функции подогрева, вентиляции и массажа), новый 10-дюймовый сенсорный экран (раньше был 8-дюймовый дисплей), который располагается отдельно. Изменились графика приборной панели, компоновка центральной консоли.

Ждем в Украине: представлен обновленный Citroen C5 Aircross

Произошли ли изменения в линейке двигателей – не известно. Во всяком случае, Citroen об этом ничего не сказал. В линейке двигателей есть бензиновые и дизельные силовые агрегаты (в зависимости от конкретной страны), а с 2020 года покупателям предлагают гибридную версию.

Ждем в Украине: представлен обновленный Citroen C5 Aircross

Обновленный Citroen C5 Aircross появится в продаже уже в ближайшее время. Цены пока еще не объявлены.

В Украине сейчас Citroen C5 Aircross 2021 года выпуска в базовой комплектации стоит от 768 700 гривен. Он оснащается бензиновым двигателем 1.6 PureTech 165, который работает вместе с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Ждем в Украине: представлен обновленный Citroen C5 Aircross

Напомним, ранее эксперты назвали 10 самых надежных б/у кроссоверов.


Максимов Віталій, Тудей

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