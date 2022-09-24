Peugeot 3008 нового покоління тестують у кузові Citroen

Компанія Peugeot почала тестувати на дорогах загального користування нове покоління компактного кросовера Peugeot 3008. Чомусь цю новинку заховали під кузовом Citroen C5 Aircross.

Peugeot 3008 нового покоління тестують у кузові Citroen

Peugeot 3008 першого покоління з'явився у 2009 році. Два роки тому цю модель оновили. Тепер французи розробляють нове покоління цього кросовера.

Який дизайн отримає новий Peugeot 3008 – поки що не відомо. Справа в тому, що його тестують у кузові Citroen C5 Aircross. Тобто розробка знаходиться в самій початковій стадії.

Не виключено, що Peugeot 3008 нового покоління стане більшим, ніж модель поточного покоління. Якщо це справді відбудеться, то розміри збільшаться лише небагато. Але в результаті салон стане більш просторим та збільшиться багажник.

Peugeot 3008 нового покоління тестують у кузові Citroen

Які зміни відбудуться в лінійці двигунів – також ще не відомо. Покупцям, як і раніше, пропонуватимуть гібридні версії та повністю електричну версію.

В Україні зараз Peugeot 3008 з повноцінною гібридною силовою установкою та з повним приводом коштує 2 215 300 гривень. У нього велика кількість електронних помічників та систем активної безпеки.

Peugeot 3008 нового покоління тестують у кузові Citroen

Нагадаємо, раніше експерти назвали 5 кросоверів, які можна купувати навіть із великим пробігом.


Максимов Віталій, Тудей





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