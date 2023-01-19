Citroen почав продавати електричний кросовер за 11 000 доларів

Компанія Citroen в Індії офіційно представила свій новий електричний кросовер Citroen ?-C3, розроблений для країн, що розвиваються. У стандартній комплектації він коштує від 11 000 доларів.

Citroen почав продавати електричний кросовер за 11 000 доларів

Citroen ?-C3 - це компактний кросовер з електричною силовою установкою. Він побудований на базі хетчбека Citroen C3, який продається в Індії та Південній Америці. Його довжина становить 3981 мм, ширина – 1733 мм, висота – 1586 мм, а колісна база – 2540 мм.

Зовні електричний кросовер ?-C3 практично нічим не відрізняється від хетчбека C3. Але він не має вихлопної труби, зате є зарядний порт на передньому крилі. Більше зовні ці автомобілі нічим один від одного не відрізняються.

У салоні ці автомобілі також дуже схожі. Але кросовер eC3 отримав оновлену центральну консоль. Citroen спеціально вніс мінімальні зміни у Citroen C3, щоб знизити витрати на розробку та виробництво.

Citroen почав продавати електричний кросовер за 11 000 доларів

Електрична силова установка складається з електродвигуна потужністю 57 к.с. і 143 Нм крутного моменту, і акумуляторної батареї на 29,2 кВтг від китайської компанії Svolt. Запас ходу цього електричного кросовера становить 320 км. Є можливість швидкого заряджання батареї (з 10 до 100% за 57 хвилин). У водія є два режими водіння – економічний та стандартний.

Citroen стверджує, що ?-C3 до 100 км/год розганяється за 6,8 секунд при максимальній швидкості 107 км/год.

Покупцям Citroen ?-C3 пропонують у двох комплектаціях – Live та Feel. У стандартній комплектації є дві подушки безпеки, 10,2-дюймовий сенсорний дисплей з підтримкою Apple CarPlay та Android Auto, аудіосистема з чотирма динаміками, сидіння водія, які регулюється по висоті, та інше. Як опція доступний мобільний додаток MyCitroen Connect, який має 35 функцій. Так, за допомогою цього додатку можна контролювати рівень зарядки батареї, знайти найближчу зарядну станцію, визначити місцезнаходження автомобіля.

Citroen почав продавати електричний кросовер за 11 000 доларів

Citroen ?-C3 випускають в Індії. Його планують постачати до деяких інших країн. Не виключено, що цей електричний кросовер з'явиться і в країнах Європи, але він тоді отримає спеціальну європейську версію.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Європі почалися продажі субкомпактного електромобіля Citroen My Ami Tonic. У нього запас ходу становить 70 кілометрів при максимальній швидкості 45 км/год.


Максимов Віталій, Тудей





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