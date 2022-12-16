У січні 2023 року з'явиться електрокар Citroen eC3

Електрокар, який Citroen побудував на базі стандартного Citroen C3, називатиметься Citroen eC3, повідомив головний виконавчий директор концерну Stellantis Карлос Таварес. Продажі цієї новинки почнуться зовсім скоро - у січні 2023 року.

Citroen eC3 побудований на базі C3 із двигуном внутрішнього згоряння. Зважаючи на все, він не сильно відрізнятиметься від стандартної версії.

За чутками, цей новий французький електромобіль отримає літій-ферофосфатні акумулятори потужністю 32 кВтг (їх постачатиме китайська компанія Svolt). Вони дешевші, ніж літій-іонні акумулятори. До того ж у них більший термін служби.

Очікується, що у eC3 запас ходу складе близько 350 км у топовій версії та 318 км у стандартній версії. Але цю інформацію ще офіційно не підтверджено. У Citroen eC3 будуть також версії з літій-іонною батареєю. Вони призначені для Європи.

Покупцям запропонують версію з одним електромотором потужністю 86 к.с. і 143 Нм крутного моменту, а також версію з двома електромоторами потужністю 136 к.с. Версію з двома електромоторами продаватимуть на європейському ринку.

Citroen почне продавати електромобіль Citroen eC3 у січні 2023 року. Скільки він коштуватиме – ще не відомо. Citroen стверджує, що він матиме конкурентну ціну.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що почався продаж нового бюджетного кросовера Citroen C3.