Названы цены на новый кроссовер Skoda украинского производства

В Украине начались продажи обновленного кроссовера Skoda Karoq. Для украинского рынка его будут выпускать, с марта 2022 года, на заводе "Еврокар" в Закарпатской области.

Обновленный Skoda Karoq получил новые светодиодные фары, новую решетку радиатора, бамперы в цвет кузова, более длинный задний спойлер в цвет кузова, новые 17-, 18- и 19-дюймовые легкосплавные колесные диски. В салоне появился двухспицевой руль, а виртуальная приборная панель стала частью базового оборудования.

Украинцам новый Karoq предлагается в трех комплектациях – Active, Ambition и Style. В линейку двигателей входит мотор 1.4 TSI мощностью 150 л.с. и 2,0 TDI силовой агрегат мощностью 115 л.с. или 150 л.с.

В базовой комплектации Active новый Karoq с двигателем 1.4 TSI (150 л.с.) и с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач стоит от 676 730 гривен. В этой комплектации есть центральный замок с дистанционным управлением, кондиционер, бортовой компьютер, стальные 16-дюймовые колесные диски, запасное колесо.

Комплектация Ambition с таким же силовым агрегатом – 732 650 гривен. В не дополнительно входит двухзонный климат-контроль, задний парктроник и литые 16-дюймовые колесные диски.

Комплектация Style стоит от 765 340 гривен. В нее дополнительно входит камера заднего вида, информационное радио BOLERO, SmartLink и круиз-контроль.

Напомним, ранее Skoda представила свой новый бюджетный седан Skoda Slavia. Он создан специально для развивающихся стран.