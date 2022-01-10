Названы цены на новый кроссовер Skoda украинского производства

В Украине начались продажи обновленного кроссовера Skoda Karoq. Для украинского рынка его будут выпускать, с марта 2022 года, на заводе "Еврокар" в Закарпатской области.

Названы цены на новый кроссовер Skoda украинского производства

Обновленный Skoda Karoq получил новые светодиодные фары, новую решетку радиатора, бамперы в цвет кузова, более длинный задний спойлер в цвет кузова, новые 17-, 18- и 19-дюймовые легкосплавные колесные диски. В салоне появился двухспицевой руль, а виртуальная приборная панель стала частью базового оборудования.

Украинцам новый Karoq предлагается в трех комплектациях – Active, Ambition и Style. В линейку двигателей входит мотор 1.4 TSI мощностью 150 л.с. и 2,0 TDI силовой агрегат мощностью 115 л.с. или 150 л.с.

Названы цены на новый кроссовер Skoda украинского производства

В базовой комплектации Active новый Karoq с двигателем 1.4 TSI (150 л.с.) и с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач стоит от 676 730 гривен. В этой комплектации есть центральный замок с дистанционным управлением, кондиционер, бортовой компьютер, стальные 16-дюймовые колесные диски, запасное колесо.

Комплектация Ambition с таким же силовым агрегатом – 732 650 гривен. В не дополнительно входит двухзонный климат-контроль, задний парктроник и литые 16-дюймовые колесные диски.

Названы цены на новый кроссовер Skoda украинского производства

Комплектация Style стоит от 765 340 гривен. В нее дополнительно входит камера заднего вида, информационное радио BOLERO, SmartLink и круиз-контроль.

Названы цены на новый кроссовер Skoda украинского производства

Напомним, ранее Skoda представила свой новый бюджетный седан Skoda Slavia. Он создан специально для развивающихся стран.


Максимов Віталій, Тудей

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