В Херсоне полицейские обложили “данью“ владельцев евроблях

В Херсоне Служба безопасности Украины выявила и ликвидировала преступную схему вымогательства взяток у владельцев автомобилей на иностранной регистрации со стороны патрульных полицейских. Об этом сообщила пресс-служба Управления СБУ в Херсонской области.

В Херсоне полицейские обложили “данью“ владельцев евроблях

По данным досудебного следствия, организовал преступную схему инспектор сектора реагирования патрульной полиции вместе с полицейским одного из райотделов Главного управления Нацполиции в Херсонской области.

Полицейские обложили "данью" местных владельцев нерастаможенных автомобилей на иностранной регистрации. Автомобилисты были вынуждены давать взятки за использование своих машин.

Правоохранители задержали злоумышленников во время получения второй части взятки – 10 000 гривен. Общая сумма взятки составила 13 500 гривен. Эти деньги должен был заплатить житель Херсона в обмен на гарантию не привлекать его к административной ответственности за использование автомобиля на иностранной регистрации.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие. Устанавливаются все лица, причастные к этой преступной схеме.

Напомним, ранее мы рассказали, кто может до 8 февраля 2022 года воспользоваться льготной растаможкой автомобилей на иностранной регистрации.


Максимов Віталій, Тудей

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