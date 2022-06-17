Хорошие новости для владельцев авто с ГБО

Некоторые украинские сети АЗС начали снижать стоимость автогаза. Об этом свидетельствуют данные Консалтинговой группы "А-95".

Хорошие новости для владельцев авто с ГБО

Так, с 10 по 17 июня 2022 года на АЗС сети VostokGaz топливо для автомобилей с ГБО подешевело на 3 гривны – до 42,99 гривен за литр. Это самое большое снижение стоимости сжиженного газа за неделю на украинских заправках.

Сразу четыре сети АЗС переписали ценник в сторону снижения на 1 гривну – Укргаздобыча, Нефтек, RLS и Mango.

Самый дорогое топливо для автомобилей с ГБО сейчас продает сеть Нефтек – 45,99 гривен за литр, а самое дешевое можно купить на заправках сети UPG – 37 грн за литр.

Хорошие новости для владельцев авто с ГБО

С чем связано снижение цен на автогаз? Эксперты это объясняют увеличением ввоза в Украину автогаза и тем, что на него нет ажиотажного спроса.

Между тем, на автогаз в отличие от бензина и дизельного топлива, во время топливного кризиса нет очередей. Вернее, нет очередей, если его продают по цене 42-45 гривен за литр. Но очереди есть, если это топливо продают по цене 37 гривен за литр. Например, такая ситуация наблюдается в Киеве.

Ранее стало известно, что в Украине изменится порядок растаможки автомобилей на иностранных номерах.


Максимов Віталій, Тудей





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