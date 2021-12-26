В Украину доставили большую партию новых автомобилей

Украиснкие автосалоны скоро пополнятся новыми автомобилями, и их дефицит, вызванный глобальной нехваткой микрочипов, станет не таким острым, как раньше. В порт Черноморска прибыло судно с большим количеством новых машин, сообщила пресс-служба порта "Черноморск".

В Украину доставили большую партию новых автомобилей

Теплоход-транспортник с автомобилями прибыл в порт Черноморска 22 декабря в 19:45. Выгрузку начали в 21:30.

В сообщении пресс-службы порта "Черноморск" говорится, что на этом судне в нашу страну доставили 1 318 новых легковых автомобилей. Вот только каких конкретно брендов – не уточняется.

Отметим, что американские, японские, южнокорейские и другие б/у автомобили, которые покупают украинцы на онлайн-аукционах, доставляют в Украину в контейнерах, а новые машины возят на платформах.

Увы, этих автомобилей все-таки недостаточно. В Украине в 2021 году образовался дефицит некоторых новых автомобилей, так как автопроизводители сократили производство из-за глобального дефицита микрочипов. Покупателям приходиться ждать модели в некоторых комплектациях по несколько месяцев.

Между тем, эксперты прогнозируют, что в 2022 году в Украину ввезут около 100 тысяч новых машин и 400-450 тысяч б/у автомобилей. Импорт будет зависеть от многих факторов, например, от стабильности украинского законодательства.

Напомним, ранее стало известно, что в Украину хлынули новые автомобили из Китая.


Максимов Віталій, Тудей

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