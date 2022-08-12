Що робити, якщо ще не доставили “довоєнний“ автомобіль із США

Чимало українців, які ще до початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну купили на американських аукціонах автомобілі, досі їх не отримали. Експерти громадської організації "АвтоЄвроСила" пояснили, як вчинити у цьому випадку.

Чимало автомобілів, які українці купили в США ще до початку війни з Росією, зараз перебувають у портах Європи. І звідти їх треба, звісно, постаратися забрати. Для цього потрібний цілий пакет документів. І чим більше документів – тим краще.

Отже, якщо ви купили автомобіль на американському аукціоні, то у вас повинні бути: Invoice (рахунок) про покупку автомобіля на аукціоні; Invoice від компанії, яка безпосередньо у США купувала вам автомобіль; банківський Swift-документ, який підтверджує переказ грошей у США; коносамент (Bill of Lading) – документ, що видається перевізникам вантажу власнику вантажу, а також Title Certificate або Salvage Certificate – сертифікат на автомобіль.

За наявності таких документів можна у митного брокера в Європі оформити транзитну декларацію через Євросоюз та замовити доставку автомобіля до України. Перед ввезенням машини потрібно сплатити попередні митні платежі та замовити у митного брокера в Україні оформлення попередньої митної декларації та імпортної декларації.

Нагадаємо, раніше ми розповіли, чому українці купують автомобілі на американських онлайн-аукціонах.