В Европе начались продажи нового кросс-купе Volkswagen Taigo

В Европе начались продажи нового компактного кроссовера-купе Volkswagen Taigo, который является, по сути, более стильной альтернативой VW T-Cross. В базовой комплектации он стоит 19 350 евро.

В Европе начались продажи нового кросс-купе Volkswagen Taigo

VW Taigo построен на базе бразильского VW Nivus, он немного длиннее и ниже, чем T-Cross. Его длина составляет 4,26 м, ширина – 1,75 м, высота – 1,49 м, а колесная база – 2566 мм.

Taigo полчил современный дизайн кузова со сплошной световой полосой и светодиодными фонарями в задней части, и с 18-дюймовыми колесными дисками

В Европе начались продажи нового кросс-купе Volkswagen Taigo

Базовая комплектация оснащается 1,0 л двигателем TSI мощностью 95 л.с., который работает вместе с 5-ступенчатой механической коробкой передач, а также многофункциональным рулевым колесом, кондиционером, системой автономного экстренного торможения, системой Lane Assist и светодиодными фарами. Привод во всех комплектациях только передний.

В салоне сразу привлекает к себе внимание цифровой Digital Cockpit с огромным цветным дисплеем и информационно-развлекательная система нового поколения. Цифровой кокпит есть уже в базовой комплектации. В качестве опии возможны разнообразные индивидуальные варианты цифрового кокпита.

В Европе начались продажи нового кросс-купе Volkswagen Taigo

Покупателям предлагают еще две комплектации – Style и R-Line. Такие автомобили от стандартной версии отличаются не только расширенным набором современного оборудования и систем безопасности, но и внешне.

Доступны также более мощный 1,0-литровый мотор TSI (110 л.с.) и 1,5-литровый двигатель TSI мощностью (150 л.с.) с 7-ступенчатой коробкой передач с двойным сцеплением в качестве опции.

В Европе начались продажи нового кросс-купе Volkswagen Taigo

Ранее эксперты британского журнала WhatCar назвали 10 самых надежных б/у кроссоверов.


Максимов Віталій, Тудей

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