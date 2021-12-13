Мининфраструктуры начало отбор исполнителя строительства Киевской объездной дороги

КОД называют одним из самых масштабных проектов «Большой стройки».

Мининфраструктуры начало отбор исполнителя строительства Киевской объездной дороги

Начался конкурсный отбор компании, которая будет строить первый участок Киевской объездной дороги (КОД). 18-километровый отрезок соединит трассы М-07 Киев – Ковель – Ягодин и М-06 Киев – Чоп, сообщает Министерство инфраструктуры.

«Строим настоящий украинский автобан. Категория автомобильной дороги – Iа, строительная протяженность – 18,050 км, количество искусственных сооружений – 9 (из которых мосты – 2 шт., путепроводы – 6 шт., эстакады – 1 шт)», - говорят в министерстве.

Создание КОД является одним из самых масштабных проектов программы президента Владимира Зеленского «Большая стройка». КОД объединит все международные трассы, которые сейчас проходят транзитом через столицу. Будут построены 7 участков и большой мостовой переход к югу от Киева.

Отбор исполнителя первого участка пройдет в три этапа по процедурам ЕБРР и Всемирного банка.

«Подача предложений и участие в отборе осуществляется через площадку Playtender, сертифицированную в системе ProZorro, а программная разработка адаптирована к условиям эксперимента. Это упростит выход на украинский рынок международных игроков, которые имеют опыт реализации аналогичных по масштабу проектов и могут привлечь дополнительное долгосрочное финансирование для строительства», - информирует ведомство.

Министерство инфраструктуры вместе с Укравтодором планируют инициировать усовершенствование инструментария системы ProZorro по результатам этого эксперимента. Уже есть договоренность об обмене информацией с системой ProZorro, следующим шагом должна стать ее автоматизация.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что в течение 2021 года по программе «Большая стройка» отремонтируют и построят 6,5 тыс. км дорог и 245 мостов.

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