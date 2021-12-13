Мининфраструктуры начало отбор исполнителя строительства Киевской объездной дороги

Начался конкурсный отбор компании, которая будет строить первый участок Киевской объездной дороги (КОД). 18-километровый отрезок соединит трассы М-07 Киев – Ковель – Ягодин и М-06 Киев – Чоп, сообщает Министерство инфраструктуры.

«Строим настоящий украинский автобан. Категория автомобильной дороги – Iа, строительная протяженность – 18,050 км, количество искусственных сооружений – 9 (из которых мосты – 2 шт., путепроводы – 6 шт., эстакады – 1 шт)», - говорят в министерстве.

Создание КОД является одним из самых масштабных проектов программы президента Владимира Зеленского «Большая стройка». КОД объединит все международные трассы, которые сейчас проходят транзитом через столицу. Будут построены 7 участков и большой мостовой переход к югу от Киева .

Отбор исполнителя первого участка пройдет в три этапа по процедурам ЕБРР и Всемирного банка.

«Подача предложений и участие в отборе осуществляется через площадку Playtender, сертифицированную в системе ProZorro, а программная разработка адаптирована к условиям эксперимента. Это упростит выход на украинский рынок международных игроков, которые имеют опыт реализации аналогичных по масштабу проектов и могут привлечь дополнительное долгосрочное финансирование для строительства», - информирует ведомство.

Министерство инфраструктуры вместе с Укравтодором планируют инициировать усовершенствование инструментария системы ProZorro по результатам этого эксперимента. Уже есть договоренность об обмене информацией с системой ProZorro, следующим шагом должна стать ее автоматизация.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что в течение 2021 года по программе «Большая стройка» отремонтируют и построят 6,5 тыс. км дорог и 245 мостов.