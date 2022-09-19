Наплював на попередження та поплатився: у Києві дорогий позашляховик пішов під землю, фото

У Подільському районі Києва елітний позашляховик Toyota Land Cruiser Prado провалився під асфальт. Люди зуміли евакуюватися з авто, тому обійшлося без жертв.

Про це повідомили в телеграм-каналі dtp.kiev.ua.

На вулиці Набережно-Луговій на Подолі Toyota Land Cruiser Prado застрягнув у асфальті - половина позашляховика опинилася під землею. Автомобіль перевернувся на бік, і його задню частину найбільше занурило під асфальт.

На фотографіях видно, що аварійна ситуація сталася пізно ввечері, а на місці події працювали співробітники патрульної поліції. Крім того, кадри свідчать, що автомобіль заїхав на територію дороги, огороджену парканом. Імовірно, її обгородили саме через ризики просідання асфальту на цій ділянці.

Пасажири та водій змогли вибратися з позашляховика без травмувань.


Ліза Бровко, Апостроф





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