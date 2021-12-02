Tesla официально перенесла штаб-квартиру в окрестности нового предприятия в Техасе

Tesla официально перенесла штаб-квартиру в окрестности нового предприятия в Техасе

На октябрьском мероприятии для инвесторов Илон Маск (Elon Musk) подтвердил намерения перенести штаб-квартиру возглавляемой им компании Tesla в Техас, куда сам переехал заранее, но не стал конкретизировать место, где она расположится. Сегодня адрес новой штаб-квартиры стал известен официально — она разместится рядом со строящимся предприятием в Техасе.

Источник изображения: Electrek/Youtube

Последнее определение тоже весьма условно, ибо Tesla рассчитывает к концу месяца завершить строительные работы на новом предприятии в Остине. Здесь, напомним, на первом этапе будет организована сборка кроссоверов Tesla Model Y, позже к ним присоединятся электрический пикап Cybertruck и грузовик Semi, а также человекоподобный робот Tesla Bot. Ежегодно здесь смогут выпускаться до 500 тысяч электромобилей.

Как поясняет Electrek, если ориентироваться на официальные документы, штаб-квартира Tesla с первого декабря переехала в непосредственную близость от предприятия в Остине. Если учитывать конкретный адрес штаб-квартиры, то она должна разместиться на площадке, в настоящее время занимаемой временными зданиями и строительными бытовками. Скорее всего, штаб-квартира в действительности переедет в здание фабрики, поскольку офисные помещения внутри тоже предусмотрены, и большого смысла обособлять административный корпус нет. Бизнес Tesla в Калифорнии, где ранее располагалась штаб-квартира компании, продолжит развиваться после её переноса в Техас, как пообещал Илон Маск в октябре.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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