Dacia Jogger начала продаваться в Европе

В Европе компания Dacia начала принимать заказы на новый кроссовер-универсал Dacia Jogger. Во Франции он в версии на 5 человек стоит от 16 981 долларов, а в версии на 7 человек – от 17 844 долларов.

Dacia утверждает, что Jogger является самым доступным 7-местным автомобилем в сегменте С. Судя по всему, это так и есть, ведь он, например, дешевле, чем такие модели, как Skoda Scala и Fiat Tipo.

Несмотря на свои внушительные размеры (длина 4547 мм), Jogger построен на удлиненной платформе супермини. Фактически это универсальный вариант Sandero / Sandero Stepway, что подтверждается одинаковыми панелями кузова и интерьером.

Этот кроссовер-универсал получил достаточно большой багажник. У версии на 5 человек объем багажника составляет от 160 до 213 л, а у версии на 7 человек - 708-842 л.

В стандартную комплектацию Essential ($16,981) входят шесть подушек безопасности, автоматические фары, противотуманные фары, передние электрические стеклоподъемники, AEB и система управления мультимедиа, которая позволяет водителю использовать свой смартфон в качестве информационно-развлекательной системы.

В линейку двигателей входят два силовых агрегата. Это трехцилиндровый 1,0 л бензиновый мотор с турбонаддувом TCe 110 мощностью 110 л.с., а также TCe 100 Bi-Fuel мощностью 100 л.с. (такая версия может работать и на автогазе).

Заказы на Dacia Jogger в Европе уже начались. К дилерам эта новинка поступит в марте 2022 года.

Напомним, ранее стало известно, что Dacia Duster нового поколения, который появится в 2024 году, получит гибридную силовую установку, но останется бюджетным.