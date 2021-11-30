В Сети показали Hyundai Tucson с увеличенной колесной базой

В Сети показали рендерные изображения нового кроссовера Hyundai Tucson Grand. От стандартной версии он отличается удлиненной колесной базой и салоном на семь человек.

Компания Hyundai выпускает компактный кроссовер Tucson с 2004 года. Сейчас покупателям предлагают третье поколение этой модели (с 2015 года).

Hyundai Tucson продается хорошо, но во многих странах пользуются спросом более вместительные кроссоверы. Именно поэтому боссы корейского автогиганта могут выпустить в продажу Tucson Grand.

Tucson с удлиненной колесной базой может получить более массивные свесы спереди и сзади, увеличенные колесные арки, новые бамперы, новые фары и задние фонари. Кроме того, у такого кроссовера должны быть большие колесные диски.

Стандартный Hyundai Tucson

Салон принципиально не изменится, в нем просто появится третий ряд сидений. Линейка двигателей тоже в данном случае не должна поменяться.

В Украине сейчас Hyundai Tucson в базовой комплектации стоит от 704 800 гривен. Он оснащается 2,0 л бензиновым двигателем мощностью 156 л.с., который работает вместе с 6-ступенчатой механической коробкой передач. Версия с 1,6 л дизельным мотором (136 л.с.) стоит от 888 100 гривен.

Напомним, ранее стало известно, что компания Hyundai разработает новый бюджетный электрический кроссовер.