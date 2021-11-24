В Сети показали 30-летний Volvo 740 с пробегом более 1,6 млн км

Редко какой автомобиль может проехать более 1,5 млн километров и оставаться при этом в хорошем состоянии. Но такие машины есть. В США показали Volvo 740 с пробегом более 1,6 млн километров, который еще способен много проехать.

Джим О'Ши купил этот Volvo 740 тридцать лет назад. Тогда Volvo 740 1991 года выпуска был абсолютно новым. Впрочем, и сейчас он находится в неплохом состоянии.

Конечно, 30 лет не прошли бесследно для этого шведского седана. У него заменили двигатель и трансмиссию, кое-где есть ржавчина.

О'Ши утверждает, что он три раза врезался в подъездную дорожку – в среднем один раз в 10 лет. Что ж, это неплохой показатель.

Секрет долголетия этого Volvo 740 простой – регулярное техническое обслуживание и замена масла. В принципе, эти секреты были известны нам и раньше.

Напомним, ранее в Сети показали рабочую Audi 100 TDI 1992 года выпуска с пробегом 1,5 млн километров. Денлоффель, владелец этой Audi 100, рассказал, что в 1992 году её максимальная скорость составляла 240 км/ч. Сейчас её максималка достигает 200 км/ч.

Ранее эксперты назвали автомобили, которые без проблем проедут 500 000 км и даже больше.