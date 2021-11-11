В Сети показали новый кроссовер Hyundai

В Интернет попали фотографии обновленного кроссовера Hyundai Creta. Его официальная премьера должна состояться в ближайшие дни.

В Сети показали новый кроссовер Hyundai

Ранее мы видели новую Creta только в закамуфлированном виде, так как ее фотографировали во время дорожных тестов в камуфляже. Теперь же благодаря рекламным фотографиям мы с вами можем увидеть этот кроссовер без камуфляжа.

Обновленный Hyundai Creta получил радиаторную решетку в таком же стиле, как у Tucson. При этом передняя оптика осталась двухуровневой. Фары стали более прямоугольными и располагаются немного ниже.

Кроме того, заднюю часть тоже изменили. Поменялся дизайн задних фонарей и крышки багажника.

Салон тоже подвергся небольшим изменениям, но в целом остался прежним. Добавилось новое оборудование. Так, есть 10,25-дюймовая цифровая приборная панель, аудиосистема премиум-класса Bose, информационно-развлекательная система с 8-дюймовым сенсорным экраном, панорамный люк на крыше и др.

В Сети показали новый кроссовер Hyundai

Появилась система безопасности Advance Driver Assist Systems (ADAS), у которой много полезных функций. Например, есть адаптивный круиз-контроль и система аварийного экстренного торможения.

В линейку двигателей по-прежнему входят 1,5-литровые бензиновые и дизельные агрегаты мощностью 115 л.с. и 144 Нм крутящего момента, а также 1,4-литровый турбомотор мощностью 140 л.с. Коробка передач – механическая, вариатор или робот с двумя сцеплениями.

Напомним, ранее стало известно, что Hyundai разработает бюджетный электрический кроссовер.


Максимов Віталій, Тудей

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