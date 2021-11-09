Украинцам объяснили, обязаны ли они менять старые водительские права на документы нового образца

Законодательство Украины не обязывает автомобилистов, которые управляют транспортными средствами по удостоверениям старого образца обменивать документ на современный. Однако иногда старые удостоверения могут доставить неудобства, пишет newsyou.info .

Закон №586-VI разграничивает права на управление транспортными средствами на подкатегории (А на А1 и А, С на С1 и С и т.д.). Водители с неразграниченными категориями могут провести обмен прав, и получить документ с разделенными на подкатегории категориями. Периодически водители с документами старого образца могут получать штрафы. Полиция ссылается на часть 2 статьи 126 КУоАП.

После одного из последних повышений штрафов в Украине за управление транспортным средством без соответствующей категории водитель может получить 3400 гривен штрафа. Теперь полиция более пристально следит за этим нарушением. Штрафы за управление транспортными средствами для водителей с неразграниченными категориями участились.

Однако 27 пункт Положения о порядке выдачи удостоверений водителя и допуска граждан к управлению транспортными средствами №511 гласит, что удостоверение водителя может быть обменяно, а не должно быть обязательно обменяно. Также в Положении говорится, что обмен проводится без сдачи экзаменов.

Это означает, что штраф за управление автомобилем с водительским удостоверением старого образца, является незаконным. В случае получения такого штрафа постановление нужно обжаловать в суде.