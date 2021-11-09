США ужесточают правила въезда для путешествующих самолетами

Полностью вакцинированные пассажиры обязаны предъявлять документы об отрицательном тесте, сделанном за три дня до поездки.

Начиная с 8 ноября иностранные граждане, совершающие перелет в Соединенные Штаты, должны пройти полный курс. вакцинации от COVID-19 и предоставить отрицательный тест на ковид до того, как сесть на борт самолета.

Об этом сообщает посольство США в Украине.

"С сегодняшнего дня путешествующие в США самолетом должны предъявить подтверждение полной вакцинации против COVID-19 и негативный тест", - говорится в сообщении.

Відсьогодні ті, хто що подорожує до США авіасполученням, повинні пред’явити підтвердження повної вакцинації проти COVID-19 і негативний тест. Щоб отримати повну інформацію, зокрема про дуже обмежені винятки та подорожі з дітьми, див. https://t.co/6QclOiHrgV https://t.co/h6LrlzAM20 — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) November 8, 2021

Вакцинация считается действительной, если она сделана вакцинами, одобренными Управлением по продовольствию и медикаментами США или вакцинами, утвержденными Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) для срочного применения.

Полностью вакцинированные пассажиры обязаны предъявлять документы об отрицательном тесте, сделанном за три дня до поездки.

Напомним, Франция с 11 октября усилила правила въезда для граждан Украины.