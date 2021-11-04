Украинская авиакомпания Air Ocean получила права на первые маршруты. Куда полетит

Новая украинская авиакомпания Air Ocean Airlines получила сертификат эксплуатанта и лицензию от Госавиаслужбы Украины. Эти документы позволяют ей начать коммерческие перевозки пассажиров. Об этом сообщил исполнительный директор Air Ocean Airlines Вячеслав Герига, пишет avianews.

Украинская авиакомпания Air Ocean получила права на первые маршруты. Куда полетит
Фото: news.pn

Куда полетит

Air Ocean Airlines сможет возить пассажиров такими маршрутами: Киев-Амман, Черновцы-Стамбул, Черновцы-Киев, Киев-Львов, Запорожье-Киев, Львов-Харьков, Львов-Днепр.

Первый коммерческий рейс запланирован на конец ноября.

Авиакомпания будет работать по классической модели как региональный перевозчик с двумя классами обслуживания: эконом и премиум-эконом.

Базовым аэропортом станет Аэропорт Киев имени Игоря Сикорского. Также самолеты могут базироваться в регионах, например, Черновцах. Air Ocean Airlines отказалась от лоукост-модели, поскольку она не подходит для выбранных самолетов Ан-148.

Средняя цена билетов на внутреннем рейсе составит 1500 грн в одну сторону. Однако будут также промо-тарифы.

Предыстория

Air Ocean Airlines имеет во флоте два самолета Ан-148, которые раньше летали во флоте роSSийской авиакомпании «Ангара».

До конца текущего года должен быть поставлен еще один самолет. В течение первого-второго квартала 2022 года — еще три самолета. В общей сложности компания планирует эксплуатировать до 10 самолетов такого типа.

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