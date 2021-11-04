Украинская авиакомпания Air Ocean получила права на первые маршруты. Куда полетит

Новая украинская авиакомпания Air Ocean Airlines получила сертификат эксплуатанта и лицензию от Госавиаслужбы Украины. Эти документы позволяют ей начать коммерческие перевозки пассажиров. Об этом сообщил исполнительный директор Air Ocean Airlines Вячеслав Герига, пишет avianews.

Фото: news.pn

Куда полетит

Air Ocean Airlines сможет возить пассажиров такими маршрутами: Киев-Амман, Черновцы-Стамбул, Черновцы-Киев, Киев-Львов, Запорожье-Киев, Львов-Харьков, Львов-Днепр.

Первый коммерческий рейс запланирован на конец ноября.

Авиакомпания будет работать по классической модели как региональный перевозчик с двумя классами обслуживания: эконом и премиум-эконом.

Базовым аэропортом станет Аэропорт Киев имени Игоря Сикорского. Также самолеты могут базироваться в регионах, например, Черновцах. Air Ocean Airlines отказалась от лоукост-модели, поскольку она не подходит для выбранных самолетов Ан-148.

Средняя цена билетов на внутреннем рейсе составит 1500 грн в одну сторону. Однако будут также промо-тарифы.

Предыстория

Air Ocean Airlines имеет во флоте два самолета Ан-148, которые раньше летали во флоте роSSийской авиакомпании «Ангара».

До конца текущего года должен быть поставлен еще один самолет. В течение первого-второго квартала 2022 года — еще три самолета. В общей сложности компания планирует эксплуатировать до 10 самолетов такого типа.