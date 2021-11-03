В авиакатастрофе разбившегося под Иркутском белорусского Ан-12 погибли двое украинцев
В экипаж воздушного судна входили двое россиян, двое украинцев и трое белорусов.
Членами экипажа белорусского грузового самолета Ан-12, который выполнял рейс с Чукотки и потерпел катастрофу под Иркутском, РФ, были двое граждан Украины.
Об этом сообщили в Министерстве транспорта Белоруссии.
"Воздушным судном управлял опытный экипаж, в состав которого входило 7 человек: 2 гражданина РоSSийской Федерации, 2 - Украины и 3 - Республики Беларусь. Командир имел общий налет более 12 тысяч часов, в том числе на типе Ан-12 более 7 тысяч", – сказано в сообщении.
В Минтрансе Республики Беларусь подчеркивают, что самолет "Авиакомпании Гродно" потерпел катастрофу при заходе на второй круг в Иркутском аэропорту в сложных метеорологических условиях (снег с дождем, ледяной дождь). Груза на борту воздушного судна не было.
Там добавили, что Департамент по авиации Беларуси принял решение остановить коммерческую эксплуатацию самолетов АН-12 до завершения расследования авиакатастрофы.
Заметим, что производство десантно-транспортных самолетов Ан-12 разных модификаций было приостановлено в 1972 году. В 1995 году ресурс некоторых Ан-12 был продлен до 43 тыс. часов, 16 тыс. полетов, 40 лет эксплуатации.