Катастрофа в Греції — розбився український літак АН-12, на борту були 8 членів екіпажу

Пізно ввечері 17 липня поблизу грецького міста Кавалла розбився український вантажний літак АН-12, що виконував рейс із Сербії до Йорданії. Про це повідомляє грецьке видання EPT news .

Авіакатастрофа сталась приблизно о 23:00 за місцевим часом. Літак "Антонов" стартував із Сербії і прямував до Йорданії, але був втрачений при стеженні за 10 морських миль на захід від Кавалли, інформує ZN.ua .

За повідомленнями, він летів комерційним транспортним рейсом.

Пілот повідомив про відмову двигуна та був негайно допущений до аварійної посадки аеропортом Кавалла.

Як свідчить відео з місця події, поблизу гори Афон літак робить розворот на 180 градусів, втрачає висоту та згоряє на невеликій відстані від житлових будинків.

За даними іншого грецького видання Lifo , літак летів не з Сербії, а з Хорватії. Видання також опублікувало фото, як падає палаючий літак.