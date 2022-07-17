Катастрофа в Греції — розбився український літак АН-12, на борту були 8 членів екіпажу

Літак виконував рейс із Сербії до Йорданії.

Пізно ввечері 17 липня поблизу грецького міста Кавалла розбився український вантажний літак АН-12, що виконував рейс із Сербії до Йорданії. Про це повідомляє грецьке видання EPT news.

Авіакатастрофа сталась приблизно о 23:00 за місцевим часом. Літак "Антонов" стартував із Сербії і прямував до Йорданії, але був втрачений при стеженні за 10 морських миль на захід від Кавалли, інформує ZN.ua.

За повідомленнями, він летів комерційним транспортним рейсом.

Пілот повідомив про відмову двигуна та був негайно допущений до аварійної посадки аеропортом Кавалла.

Як свідчить відео з місця події, поблизу гори Афон літак робить розворот на 180 градусів, втрачає висоту та згоряє на невеликій відстані від житлових будинків.

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— P. Sherman, Wallaby 42, Sydney (@PShermanWall) July 16, 2022

За даними іншого грецького видання Lifo, літак летів не з Сербії, а з Хорватії. Видання також опублікувало фото, як падає палаючий літак.

UPD. Згодом EPTnews повідомило, що на борту було 8 членів екіпажу, які перевозили 12 тонн небезпечного вантажу. Їх доля поки невідома.


Юлія Лавришин, ZN.ua





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