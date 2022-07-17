Катастрофа українського Ан-12 у Греції: заява МЗС та всі подробиці

Пізно ввечері, 17 липня, на півночі Греції зазнав аварії український транспортний літак АН-12, який перевозив небезпечний вантаж із Сербії до Бангладешу, інформує Апостроф .

Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

За його інформацією, екіпаж складався із восьми громадян України. Попередня причина аварії – відмова одного з двигунів.

За дорученням міністра закордонних справ Дмитра Куліби на базі консульства України у Салоніках створили оперативний штаб. На місце катастрофи прибули українські консули, які взаємодіють із рятувальниками та правоохоронцями Греції для з'ясування всіх обставин катастрофи. Наразі тривають рятувальні роботи та пожежогасіння.

У відомстві також нагадали про гарячу лінію МЗС для родичів постраждалих. Вони можуть звернутись за номером +38 044 238 1588.

На запитання про те, що саме перевозив український літак з "недружньої Сербії, яка навіть не приєдналася до санкцій проти РФ ", речник МЗС уточнив, що йдеться виключно про комерційний рейс.

Зазначимо, що російські пропагандисти з самого ранку тиражували цю новину, додаючи фантастичні деталі про те, що саме за вантаж перевозив літак. У Греції ж ЗМІ також по-різному подали першу інформацію про аварію: одні джерела повідомляли про трьох загиблих, інші повідомляли про те, що літак належав Сербії.

За інформацією сербських газет, літак зареєстрований в Україні, але належав компанії США . Є можливість, що він перевозив військові матеріали, оскільки Сербія експортує боєприпаси до деяких близькосхідних країн. Водночас, збройні сили Сербії не володіють транспортними літаками Ан-12.

Нагадаємо, раніше "Апостроф" розповідав про те, що вранці на мешканців Греції чекав "феєрверк", через який місцевих жителів попросили не залишати будинки.