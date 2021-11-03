В Киеве появились новые дорожные знаки: подробности

По данным пресс-служба КГГА, в Киеве на данный момент установили около 400 новых дорожных знаков, которые должны улучшить безопасность дорожного движения в осенне-зимний период. Их установили сотрудники Центра организации дорожного движения.

В Киеве появились новые дорожные знаки: подробности

Речь, в частности, идет про дорожные знаки 3.2 "Движение механических транспортных средств запрещено" с табличками 7.12 "Гололед".

Такие дорожные знаки коммунальщики установили на 55 улицах украинской столице. Они будут действовать до 1 апреля.

Нужно отметить, что при гололеде в зоне действия этого знака автомобили не должны проезжать. Исключение - маршрутки, автобусы, троллейбусы и такси. Еще одно исключение - водители с инвалидностью и лица, перевозящих таких инвалидов.

Водители-инвалиды, а также люди, проживающие или работающие в этой зоне или обслуживающие там магазины, фирмы и т.д., могут въезжать в зону действия знака, но есть условия. Они обязаны выезжать из нее на ближайшем к месту назначения перекрестке.

Но это еще не все нововведения киевских коммунальщиков. В столице появились предупредительные дорожные знаки 1.13 "Скользкая дорога".

Ранее стало известно, что с 1 ноября в Украине начали действовать обновленные ПДД. Изменения в основном коснулись дорожной разметки и дорожных знаков.


Максимов Віталій, Тудей

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