Обнародован обновленный проект строительства Подольского моста в Киеве

В частности, будет построен еще один съезд и заезд на мост с жилого массива Троещина.

Обнародован обновленный проект строительства Подольского моста в Киеве

Обнародовано распоряжение Киевской городской государственной администрации от 13 октября 2021 года, которым переутвержден проект строительства Подольского моста в Киеве.

Как сообщил заместитель главы КГГА Александр Густелев, обновленный проект учитывает потребности растущего числа жителей левого берега. В частности, будет построен еще один съезд и заезд на мост с жилого массива Троещина. Также предусмотрено дальнейшее строительство тоннелей Подольско-Выгуровской линии метрополитена.

"Благодаря изменениям в проект, киевляне будут иметь более удобное сообщение по мосту. Так, по сравнению с прошлым проектом, теперь в нем предусмотрено строительство еще одного съезда с Подольского мостового перехода на жилой массив Троещина - на ул. Оноре де Бальзака и заезда с этой улицы на мост. Таким образом, в разговорах о том, будет или не будет съезд на ул. Оноре де Бальзака, документально поставлена точка", - отметил чиновник.

По словам заместителя главы КГГА, также планируется дальнейшее строительство новых участков метротуннелей Подольско-Выгуровской линии метрополитена. Он отметил, что Подольско-Воскресенский мостовой переход одинаково важен как для автосообщения, так и для сообщения метро между левым и правым берегами Киева.

"Работы на Подольско-Воскресенском мостовом переходе продолжаются без выходных. Работают буровые для укрепления элементов искусственных сооружений, ведутся работы по сооружению подпорных стен насыпи, тоннелей метрополитена. Устраиваются инженерные коммуникации, барьерное ограждение, шумозащитные экраны", - сказал Густелев.

Он напомнил, что на Подольском мостовом переходе уже построен металлический мост через Гавань от ул. Набережно-Крещатицкая к Рыбацкому полуострову, построен съезд с ул. Набережно-Крещатицкая с соответствующими эстакадами на мост, смонтированы 68 вант. Мост через реку Днепр уже установили в проектное (постоянное) положение с демонтажом временных опор надводной части, которые поддерживали мост на этапе строительства.

Устроена бетонная монолитная плита эстакадной части мостового перехода в урочище Горбачиха. А новое асфальтобетонное покрытие появилось на участках от ул. Набережно-Крещатицкая до арочного моста, съезда на ул. Набережно-Рыбальскую и моста через р. Десенка.

Также в составе строительства мостового перехода установлены в основных конструкциях и 3 станции будущей Подольско-Выгуровской линии метрополитена.

Напомним, Национальная полиция осуществляет досудебное расследование по уголовному делу о хищении средств на строительстве Подольского моста.

В начале октября Подольская окружная прокуратура Киева сообщила о новых подозрениях в этом деле из-за хищения 150 млн гривен на строительстве моста: руководству коммунального предприятия, генподрядчику и подрядчикам.

Подольско-Воскресенский мостовой переход через Днепр - один из важнейших инфраструктурных проектов в столице Украины. Он должен разгрузить Северный мост. Кроме того, по нему должна проходить четвертая ветвь Киевского метро.

Это один из трех мостов через Днепр, которые сейчас строятся в Украине.

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