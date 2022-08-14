В Україні подорожчають всі види палива: Кабмін вніс законопроект

Уряд вніс до Ради законопроект про скасування пільгового оподаткування на пальне. Про це повідомив перший заступник голови Комітету ВР із питань податкової політики Ярослав Железняк.

Він зазначив, що тексту проекту ще не бачили навіть депутати. Водночас, за інформацією народного депутата, у законопроекті визначено:

повернення акцизного збору для всіх видів палива без виключення.

повернення ПДВ на паливо до 20% (зараз 7%) поки невідомо чи є у фінальному тексті.

Водночас, за інформацією Железняка, питання повернення ПДВ виявилося дискусійним навіть в уряді.

"Поки що невідомо, чи є у фінальному тексті", - зазначив депутат.

Своє особисте ставлення до проекту він висловив однією фразою:

"Уряд вніс. Не депутати", - наголосив Железняк.

Нагадаємо, раніше в Уряді повідомляли про налагодження нових логістичних ланцюгів поставок палива в Україну. Наразі Україна веде перемовини з найбільшими світовими компаніями щодо постачання бензину та дизелю.

Кабмін зменшив до нуля акциз та до 7% ПДВ на пальне в середині березня 2022 року. Це дало можливість зрізати ціни на колонках на 10 грн/л і підтримати споживачів.

Про те, скільки може отримати бюджет, та чи вдасться досягти показників минулого року, йдеться у матеріалі директора Консалтингової групи "А-95" Сергія Куюна "Повернення податків на пальне: як зібрати та як не втратити".