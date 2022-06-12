В Тернопольской области поток снес автомобиль с моста, погиб отец с детьми

В Тернопольской области в результате сильного ливня, потоком дождевой воды снесло с дороги легковой автомобиль, в котором находились отец и двое детей. В результате происшествия все трое погибли, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Тернопольской области.

Несчастный случай произошел в субботу в селе Лищанцы Чертковского района после 21:00. Как выяснили спасатели, в результате грозовой слиты образовался сильный поток воды, снесший автомобиль с моста через реку.

«Перевернутый на крышу автомобиль находится в воде недалеко от проезжей части дороги, людей в машине не было. Поиски организовали вдоль русла реки», – сообщили в ведомстве.

Погибшего мужчину 1990 года обнаружили уже утром. Через несколько часов в 5 км от места, где был автомобиль, нашли тело одной девушки, а немного погодя еще ниже по течению обнаружили погибшей еще одну. Обе девочки были 2009 года рождения.

В преддверии синоптики сообщили, что на выходных западную часть страны накроет непогода, ожидаются ливни, шквалы, местами даже град.