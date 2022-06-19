2022-06-19
У Києві відновлять автомобільний рух ще на двох мостах
Відзавтра через Дніпро можна буде проїхати на авто по п’яти мостах, інформує
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У понеділок, 20 червня, в Києві відновлять автомобільний рух мостами Метро і Патона, повідомив мер столиці
«Тож для автосполучення між лівим та правим берегами столиці працюватимуть Дарницький, Північний, Південний, міст Метро та Патона», - уточнив Кличко.
Про організацію роботи громадського транспорту з урахуванням відновлення руху мостами міська влада повідомить додатково.
«Закликаю водіїв дотримуватися ПДР, швидкісного режиму, а також надавати перевагу каретам швидкої, авто поліції, рятувальників та автомобілям з гуманітарним вантажем», - додав мер.
Анастасія Дейна, ZN.ua