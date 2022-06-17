В Сети показали обновленный Ford Kuga: фото

В США фотошпионы заметили во время дорожных тестов обновленный компактный кроссовер Ford Kuga (там он известен под названием Ford Escape). Ожидается, что его официальная премьера состоится в конце 2022 года.

В Сети показали обновленный Ford Kuga: фото

Компания Ford начала выпускать Kuga в 2000-м году. Сейчас покупателям предлагают его четвертое поколение (с 2019 года). То есть пора американцам обновить эту модель.

Обновленный Ford Kuga получит новые фары (они визуально объединены светодиодной полосой), новую радиаторную решетку, обновленные бамперы и новые задние фонари.

В салоне каких-то существенных изменений ждать не нужно. Возможно, этот кроссовер получит новые технологии, например, систему помощи водителю BlueCruise. Эту новейшую технологию уже получили такие модели, как Ford F-150 и Mustang Mach-E.

В Сети показали обновленный Ford Kuga: фото

Линейка двигателей, видимо, останется практически без изменений. Это значит, что будут бензиновые и гибридные версии.

Нужно отметить, что в Украине Ford Kuga в базовой комплектации стоит 826 874 гривен. Он оснащается бензиновым 1,5 л двигателем EcoBoost мощностью 182 л.с., который работает вместе с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.

В Сети показали обновленный Ford Kuga: фото

Ранее стало известно, что Ford в США отзывает около 3 млн автомобилей из-за проблем с коробкой передач.


Максимов Віталій, Тудей





Интересные новости
Британские боевые бронемашины начали прибывать в УкраинуБританские боевые бронемашины начали прибывать в Украину
Украина на полпути к исчезновению очередей на АЗС: в прогнозах Минэкономики появилась уверенностьУкраина на полпути к исчезновению очередей на АЗС: в прогнозах Минэкономики появилась уверенность
McLaren "на бляхах": в Украину без растаможки ввезли роскошный суперкарMcLaren "на бляхах": в Украину без растаможки ввезли роскошный суперкар
Военные попали в смертельное ДТП на трассе "Киев-Чоп": фотоВоенные попали в смертельное ДТП на трассе "Киев-Чоп": фото
Беспошлинный ввоз автомобилей сохранится: детали законопроектаБеспошлинный ввоз автомобилей сохранится: детали законопроекта
Блок рекламы


Похожие новости
Сети АЗС обновили цену бензина, ДТ и автогаза: сколько стоит горючее 17 июняСети АЗС обновили цену бензина, ДТ и автогаза: сколько стоит горючее 17 июня
Шпионы впервые показали новый внедорожник JeepШпионы впервые показали новый внедорожник Jeep
Ford отзывает 3,3 млн автомобилей из-за проблем с коробкой передачFord отзывает 3,3 млн автомобилей из-за проблем с коробкой передач
Участники знаменитого ретро-ралли Mille Miglia поддержали Украину: фото и видеоУчастники знаменитого ретро-ралли Mille Miglia поддержали Украину: фото и видео
Военные попали в смертельное ДТП на трассе "Киев-Чоп": фотоВоенные попали в смертельное ДТП на трассе "Киев-Чоп": фото
Сети АЗС обновили цену бензина, ДТ и автогаза: сколько стоит горючее 16 июняСети АЗС обновили цену бензина, ДТ и автогаза: сколько стоит горючее 16 июня
Skoda презентовала гоночное авто с 289-сильным турбомотором: фотоSkoda презентовала гоночное авто с 289-сильным турбомотором: фото
Возле Бучи произошло серьезное ДТП с тремя грузовиками: подробности и фотоВозле Бучи произошло серьезное ДТП с тремя грузовиками: подробности и фото
Под Винницей легковушка влетела в автобус: много погибших, фотоПод Винницей легковушка влетела в автобус: много погибших, фото
Сети АЗС обновили цену бензина, ДТ и автогаза: сколько стоит горючее 13 июняСети АЗС обновили цену бензина, ДТ и автогаза: сколько стоит горючее 13 июня
Последние новости
Подгружаем последние новости