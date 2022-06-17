В Сети показали обновленный Ford Kuga: фото

В США фотошпионы заметили во время дорожных тестов обновленный компактный кроссовер Ford Kuga (там он известен под названием Ford Escape). Ожидается, что его официальная премьера состоится в конце 2022 года.

Компания Ford начала выпускать Kuga в 2000-м году. Сейчас покупателям предлагают его четвертое поколение (с 2019 года). То есть пора американцам обновить эту модель.

Обновленный Ford Kuga получит новые фары (они визуально объединены светодиодной полосой), новую радиаторную решетку, обновленные бамперы и новые задние фонари.

В салоне каких-то существенных изменений ждать не нужно. Возможно, этот кроссовер получит новые технологии, например, систему помощи водителю BlueCruise. Эту новейшую технологию уже получили такие модели, как Ford F-150 и Mustang Mach-E.

Линейка двигателей, видимо, останется практически без изменений. Это значит, что будут бензиновые и гибридные версии.

Нужно отметить, что в Украине Ford Kuga в базовой комплектации стоит 826 874 гривен. Он оснащается бензиновым 1,5 л двигателем EcoBoost мощностью 182 л.с., который работает вместе с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.