В пункт базирования вернулся корабль ВМС, потерпевший бедствие в Черном море

Судно будет восстановлено как можно быстрее.

Корабль Военно-Морских Сил ВСУ, который во время выполнения задач по назначению потерпел бедствие в акватории Черного моря, вернулся в пункт постоянной дислокации в Одессе.

Об этом сообщили в командовании ВМС.

"Несмотря на штормовые условия, благодаря умелым и оперативным действиям экипажа, последствия аварийной ситуации удалось локализовать и не допустить дальнейшего затопления отсеков корабля. Профессиональная подготовка личного состава сыграла главную роль в борьбе за выживание корабля, поскольку военные моряки должны быть готовы к любым внештатным ситуациям в море и уметь реагировать на них", - говорится в сообщении.

В ВМС отметили, что именно поэтому с 2020 года было возобновлено проведение мероприятий декады выживаемости на кораблях и судах обеспечения флота. "Важным фактором, который также позволил удержать корабль на плаву - это недавно проведенный ремонт, который был реализован на нем впервые за последние тридцать лет", - добавили в Военно-Морских Силах.

Корабль будет восстановлен как можно быстрее, после чего он продолжит выполнять задачи по назначению в составе ВМС ВС Украины.

Напомним, аварию потерпело судно размагничивания "Балта" Военно-Морских Сил ВС Украины. Инцидент произошел у острова Змеиный. По информации издания, судно напоролось на неизвестный объект.