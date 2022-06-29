На Львівщині євробляхи почали приймати на всіх пунктах пропуску

На Львівщині до кінця червня 2022 року пропускатимуть автомобілі в Україну на всіх пунктах пропуску. Це зроблено для того, щоб скоротити час очікування у чергах особам, які хочуть встигнути до 1 липня завезти та безкоштовно розмитнити автомобілі на іноземних номерах.

На Львівщині євробляхи почали приймати на всіх пунктах пропуску

Крім того, на пунктах пропуску на Львівщині збільшили час розмитнення євроблях – до 23:00. На двох пунктах пропуску збільшили кількість митників (теж тимчасово).

Нагадаємо, безкоштовне розмитнення автомобілів на іноземних номерах закінчиться 1 липня. З 1 липня за це знову доведеться платити. Тому останніми днями на кордоні біля пунктів пропуску утворилися величезні черги з автомобілів, які хочуть безкоштовно встигнути розмитнити.

На Львівщині євробляхи почали приймати на всіх пунктах пропуску

На одному із пунктів пропуску з боку Польщі черга автомобілів протяглася на 25 кілометрів. Поляки кажуть, що вони ще ніколи такої гігантської черги з автомобілів не бачили.

Очікувалося, що безкоштовне розмитнення євроблях діятиме до кінця війни. Проте цю пільгу скасували за ініціативою Кабміну, який вважає, що трьох місяців було достатньо.

Раніше стало відомо, що в Україні безкоштовно розмитнили понад 211 тисяч автомобілів на іноземних номерах.


Максимов Віталій, Тудей





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