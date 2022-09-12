В Україні відкриють новий залізничний пункт пропуску в європейському напрямку

Пункт пропуску розташований на кордоні з Румунією та буде використаний для розширення можливостей експорту, інформує ZN.ua.

В Україні відкриють новий залізничний пункт пропуску в європейському напрямку
© Новини Закарпаття

На Закарпатті відновили залізничну колію до кордону з Румунією. Про це повідомляє інформаційний портал "Новини Закарпаття".

"Україна продовжує розширювати кількість пунктів пропуску із європейськими країнами для збільшення пропускної спроможності для експорту. Використовуються для цього інколи давно забуті можливості, як, наприклад, пункт пропуску Ділове — Валя-Вішеулуй з Румунією на Закарпатті, який може запрацювати через деякий час", - йдеться в повідомленні.


Лія Ільченко, ZN.ua





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