2022-09-12
В Україні відкриють новий залізничний пункт пропуску в європейському напрямку
Пункт пропуску розташований на кордоні з Румунією та буде використаний для розширення можливостей експорту, інформує
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На Закарпатті відновили залізничну колію до кордону з Румунією. Про це
"Україна продовжує розширювати кількість пунктів пропуску із європейськими країнами для збільшення пропускної спроможності для експорту. Використовуються для цього інколи давно забуті можливості, як, наприклад, пункт пропуску Ділове — Валя-Вішеулуй з Румунією на Закарпатті, який може запрацювати через деякий час", - йдеться в повідомленні.
Лія Ільченко, ZN.ua