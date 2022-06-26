Українці цілодобово стоять на кордоні з безкоштовними євробляхами: як обрати незавантажений пункт пропуску

На кордоні України та країн-членів Європейського Союзу утворилися багатокілометрові черги з авто на європейських номерах ("євробляхи"). Їхні власники бажають встигнути розмитнити авто в останні дні безкоштовної розмитнення, інформує Апостроф.

Про це повідомив Telegram-канал "Україна Зараз".

На контрольно-пропускному пункті "Ужгород - Вишне Німецьке" між Україною та Словаччиною утворилася черга з тих, хто бажає встигнути розмитнити авто, поки є можливість. У місцевих пабліках повідомляють, що на кожному із пунктів пропуску на Закарпатті черги з 500-900 автомобілів.

Тим часом, голова Закарпатської ОДА Віктор Микита повідомив у себе на сторінці у Facebook, що черги на кордоні України з Угорщиною розтягнулися на кілька кілометрів і іноді становлять до 800 автомобілів.

Паралельно повідомляється, що перетин кордону на польській ділянці ,через пункт пропуску "Ягодин-Дорогуськ," дозволяється виключно вантажним автомобілям з повною масою близько 7,5 тонн, а також рейсовим автобусам. Про це повідомила у Facebook прес-служба Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України.

Громадяни України можуть дізнатися про пункти пропуску через кордон на сайті Державної прикордонної служби України, а також відповідних відомств сусідніх країн.


Євген Устименко, Апостроф





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