Україна поки не пускатиме автобуси до Польщі через пункт Краківець-Корчова. У зворотному напрямку в\'їзд дозволено – МВС

Пропуск пасажирських автобусів через пункт пропуску "Краковець-Корчова" на виїзд з України до Польщі з 19 червня тимчасово не здійснюватиметься, повідомили у МВС у суботу.

"Просимо вибрати для перетину кордону інші пункти пропуску - "Грушів-Будомєж", "Шегіні-Медика" або "Рава-Руська - Гребенне"", - йдеться у повідомленні відомства.

Порядок пропуску автобусів на в'їзд до України залишиться без змін, наголосили у МВС.

Раніше були плани розвантажити прикордонні пункти, і деякі пункти зробити лише вантажними. Так планують вчинити, наприклад, із Краковцем та Ягодином на кордоні з Польщею.

Крім того, у Краківці хочуть збудувати тимчасові споруди, які дозволять "розвести" пасажирську та вантажну ділянку — це вдасться зробити протягом одного-двох тижнів. А вже протягом трьох місяців тимчасові споруди можна замінити на постійні.



