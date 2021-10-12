Можно ли купить в Украине б/у авто в хорошем состоянии за $5000?

Большинство украинцев при покупке б/у автомобилей рассчитывают на бюджет в размере до 5 000 долларов. Можно ли за такие деньги в Украине купить подержанную иномарку в хорошем состоянии? Ответ на этот вопрос дали эксперты издания OBOZREVATEL.

Эксперты выбрали на одной из популярных украинских торговых онлайн площадок несколько десятков объявлений о продаже автомобилей по цене до 5 000 долларов. Потом эксперты связались с владельцами и осмотрели автомобили, выставленные на продажу.

Оказалось, что состояние многих автомобилей гораздо хуже, чем заявлено в объявлении о продаже и хуже, чем на фотографиях. Предложения по автомобилям Ford, Hyundai, Skoda и Renault в ценовой категории до 5 000 долларов после проверки оказались в одних случаях неправдивыми, а в других – под видом автомобилей предлагались на самом деле запчасти к ним.

Однако, были б/у авто, которые полностью соответствовали объявлениям, а их владельцы честно рассказывали про недостатки.

Эксперты уверены, что в Украине можно купить б/у автомобиль в хорошем состоянии при бюджете в 5 000 долларов. Надо только соблюдать определенные правила.

В частности, делайте первый отбор машины онлайн, узнайте у продавца VIN-код и проверьте авто по всем открытым источникам, убедитесь, что с документами и регистрацией все в порядке, внимательно сами осмотрите автомобиль, а потом пусть это сделают на СТО, куплю-продажу оформляйте официально.

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