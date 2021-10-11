В Луганской области завершился ремонт дорог по маршруту "Северодонецк - Золотое"

В Луганской области завершились ремонтные работы по маршруту "Северодонецк - Золотое", которые были выполнены в рамках программы Президента Владимира Зеленского "", сообщает Служба автомобильных дорог в Луганской области.

Маршрут состоит из двух участков автомобильных дорог Р-66 и Т-13-16 общей протяженностью 44 километра.

На маршруте уже нанесена горизонтальная разметка методом холодного пластика и установлены сигнальные столбики. Использование холодного пластика для разметки обеспечивает лучшую видимость, повышает безопасность движения, создает функциональное и эстетически привлекательное покрытие.

"В целом планируем в 2021 году отремонтировать 241 км дорог государственного значения в Луганской области. Всего по проекту "Большая стройка" в течение двух лет (2020 и 2021) капитальным и текущим ремонтом будут охвачены 461 км дорог. Это более трети дорог государственного значения ( 1200 км) области", - сообщили в местном автодоре.