Стало извесно, когда появится Subaru Forester нового поколения

Компания Subaru планирует в 2023 году начать продавать Subaru Forester нового поколения, сообщает японское издание Mag-X. Это будет шестое поколение популярного японского полноприводного кроссовера.

Утверждается, что новый Forester построят на модернизированной платформе Subaru Global Platform, которая сейчас лежит в основе всего модельного ряда Subaru.

Forester нового поколения получит от компании Toyota гибридную силовую установку. Она будет состоять из двух электромоторов и бензинового двигателя на основе цикла Аткинсона. Мощность такой гибридной силовой установки пока не известна.

Новый Subaru Forester по-прежнему будет иметь полный привод и неплохие внедорожные характеристики. При этом у него будет по сравнению с моделью предыдущего поколения значительно снижен расход топлива и уровень выбросов вредных веществ в атмосферу.

Напомним, что Forester пятого поколения появился в 2018 году, а в 2021 году его обновили. Он получил изменения в дизайне кузова, новые варианты отделки салона, улучшенную ходовую часть и новые системы безопасности.

Ранее Subaru показал, каким будет брутальный Forester.