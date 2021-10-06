Mazda 6 нового поколения - известно, когда появится

Компания Mazda планирует в 2022 году выпустить на рынок новую Mazda6. Это будет уже четвертое поколение культового японского седана.

Mazda 6 четвертого поколения, по данным японской прессы, построят на абсолютно новый платформе. Это будет совершенно новый автомобиль на техническом уровне.

Новая платформа позволит использовать в силовых установках электромоторы. Базовой будет так называемая "мягкая" гибридная силовая установка (MHEV), так как она позволит снизить уровень выбросов вредных веществ в атмосферу и расход топлива.

Кроме того, новая Mazda6 получит полноценную гибридную силовую установку (PHEV). Это будет первая полноценная гибридная модель компании Mazda.

Внешне новый культовый японский седан получит некоторые элементы в стиле концепта Mazda Vision Coupe, который показали в 2017 году на автосалоне в Токио. В целом же дизайн новой Mazda6 будет соответствовать новому корпоративному дизайну.

Официальная премьера Mazda6 нового поколения состоится в первой половине 2022 года. Вначале она появится в Японии, а потом и в других странах мира.

Ранее стало известно, что Mazda начала продавать новый электрический кроссовер Mazda CX-30 EV.