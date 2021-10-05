Mitsubishi показал самый экономичный новый Outlander

Компания Mitsubishi показала тизеры кроссовера Mitsubishi Outlander нового поколения с гибридной силовой установкой. В продаже он появится в 2022 году.

Mitsubishi показал самый экономичный новый Outlander

Mitsubishi не стал вдаваться в подробности про новый Outlander PHEV. Тем не менее, официально подтверждено, что он получит модернизированную систему Super-All Wheel Control, с помощью которой можно ограничивать вращение не только передних колёс, но и задних. Модернизированная система сделает вождение автомобиля комфортней и безопасней при различных погодных и дорожных условиях.

Кроме того, гибридный Mitsubishi Outlander нового поколения получит двухмоторную систему полного привода с передним и задним электродвигателями.

Также подтверждено, что у такого кроссовера будет семь режимов вождения (у модели текущего поколения три режима вождения - Normal, Gravel и Snow). Среди новых режимов – Power и Eco. Какие остальные два режима вождения – пока не известно.

Mitsubishi показал самый экономичный новый Outlander

Больше пока компания Mitsubishi ничего не говорит про свой новый кроссовер. Она подтвердила еще только, что его продажи начнутся в первой половине 2022 года.

Ранее сообщалось, что Mitsubishi во второй половине 2021 года начнет продавать новый электрический кроссовер Airtrek.


Максимов Віталій, Тудей

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