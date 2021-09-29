В Сети показали Honda CR-V шестого поколения

Компания Honda планирует в 2022 году выпустить на рынок новое поколение своего кроссовера Honda CR-V. В Сети показали рендерное изображение, благодаря которому мы уже сейчас можем представить, как будет выглядеть эта новинка.

Судя по всему, Honda CR-V нового, шестого, поколения, получит серьезные изменения в дизайне. Но это будут эволюционные, а не революционные изменения.

На рендере новый CR-V выглядит более длинным, чем модель текущего поколения. У него поменяется дизайн решетки радиатора, бамперов, головной оптики, противотуманных фар и задних фонарей. Задние фонари, кстати, получат дизайн в стиле нового Civic.

Мы пока не знаем, какие силовые агрегаты войдут в линейку двигателей. Это будут разные моторы. Покупателям даже предложат версию с электрической силовой установкой.

Дебют CR-V шестого поколения состоится в 2022 году. В следующем году начнутся и его продажи.

В Украине Honda CR-V с бензиновым двигателем 1.5 VTEC Turbo мощностью 193 л.с. и 243 Нм кр.м., который работает вместе с вариатором, стоит от 1 109 900 гривен.

Напомним, ранее Honda раскрыла характеристики HR-V третьего поколения.